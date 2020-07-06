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15:58 06 Июля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Шахтеры уже неделю митингуют под Офисом президента

Горняки объявили бессрочную акцию протеста 30 июня. Тем временем в Кабмине думают о закрытии госшахт.

Горняки государственных шахт уже неделю продолжают бессрочную акцию протеста под Офисом президента.

Акция началсь 30 июня. В тот же день группа шахтеров пообщалась с замглавы ОП Юлией Ковалив, которая заявила, что задолженность по зарплате уже должна была быть погашена.

А на следующий день в Кабмине заявили, что полностью рассчитались с долгами перед шахтерами.

Но горняки не ограничиваются требованием по долгам, а также выступают против импорта газового угля и требуют рассчитаться с долгами за поставленную продукцию.

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Тэги: Киев, шахтеры, ОП, митнг

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