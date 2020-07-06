Шахтеры уже неделю митингуют под Офисом президента
Горняки объявили бессрочную акцию протеста 30 июня. Тем временем в Кабмине думают о закрытии госшахт.
Горняки государственных шахт уже неделю продолжают бессрочную акцию протеста под Офисом президента.
Акция началсь 30 июня. В тот же день группа шахтеров пообщалась с замглавы ОП Юлией Ковалив, которая заявила, что задолженность по зарплате уже должна была быть погашена.
А на следующий день в Кабмине заявили, что полностью рассчитались с долгами перед шахтерами.
Но горняки не ограничиваются требованием по долгам, а также выступают против импорта газового угля и требуют рассчитаться с долгами за поставленную продукцию.
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