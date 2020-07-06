Очередной температурный рекорд побит Киевом
В этом году ночь на 5 июля в Киеве оказалась самой теплой за 140 лет наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
«По данным наблюдений… ночь на воскресенье в Киеве оказалась самой теплой, ведь ее температура не опустилась ниже 20,6°С.
Предыдущее рекордное значение + 20,5°С 1988 года превышено на 0,1°С».
Отмечается, что с начала 2020 года в Киеве зафиксировали 24 температурных рекорда.
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