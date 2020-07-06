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Главная » Украина » Общество
16:22 06 Июля 2020 Просмотров 12   КомментариевКомментарии

Ярош про любителя «руського миру» Іллю Киву: Це державний заколот і його треба дуже жорстко подавляти

Тренд на ліву ідеологію на озброєнні Кремля є загрозою національній безпеці України. Росія спробує розхитати внутрішню ситуацію за допомогою штучних ліворадикальних угрупувань і організацій.

Про це в інтерв’ю OBOZREVATEL заявив командувач Української добровольчої армії, лідер Правого сектору Дмитро Ярош.

Осередком «лівих рухів», на його думку, стане «Опозиційна платформа — за життя» та дотичні до неї сили. «Як зараз я чув інформацію крайню – Іллюша Кива починає громадський рух «За життя». От щось таке, що було би подібно до «Оплоту» 14-го року, який тепер воює проти нас у Донецьку, якого вибили тоді з Харкова. Таке щось легендоване і створене російськими спецслужбами, в принципі, можливе», — наголосив Ярош.

При цьому він виключив боротьбу із такими організаціями в суто політичній площині: якщо вони загрожуватимуть національній безпеці, праві «їх перестріляють легенько». «Це просто вороги. Я чому говорю «перестріляти» – тому що це ж ніяка не політика, а просто державний заколот, і його треба дуже жорстко подавляти», — сказав Ярош.

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