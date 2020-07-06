Британки вышли на улицу в нижнем белье по случаю отмены карантина
Тем не менее, все модели стояли на расстоянии не менее одного метра друг от друга в соответствии с указаниями по социальному дистанцированию.
«Боди-позитивное» шоу было организовано в Лондоне в рамках кампании Dare to Bare.
Шесть моделей – студенты, актрисы, юрист, менеджер спортзала и другие – в нижнем белье бренда Bluebella прошли по центру города, тем самым празднуя открытие баров, ресторанов, парикмахерских после трехмесячного карантина, сообщает Daily Mail.
«Наше шоу изначально было отменено из-за карантина, – пояснила исполнительный директор бренда Эмили Бенделл. – Мы очень лондонский бренд, постоянно вдохновляемый городом вокруг нас. Сохо является творческим эпицентром, и мы хотели отпраздновать возвращение к жизни посредством дефиле на этой улице».
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