Семейная схема Тимура Хромаева по разграблению бюджета страны

В апреле 2021 господин Хромаев подаст очередную декларацию и мы наверняка снова увидим, как Ефросинины/Хромаевы успешно «высасывают» деньги из страны.

Жена главы Национальной комиссии фондового ринка и ценных бумаг Тимура Хромаева, известная телеведущая, которая недавно была удостоена ордена «За заслуги» III степени за личный вклад в развитие государства, видимо, талантлива и успешна не только в искусстве вести шоу и концерты, но и в финансовом секторе.

Как стало известно в ходе изучения электронной декларации ее мужа, главы Национальной комисси фондового рынка и ценных бумаг( НКФРЦБ ) Тимура Хромаева, за 2018 и 2019 гг., Мария Ефросинина вполне успешно освоила азы финансовой политики и за 2 года заработала на купле/продаже облигаций внутреннего гос займа(ОВГЗ) почти миллион долларов США. И почти 100 тыс долларов на выплате процентов по ним.



Стоит отметить, что Министерство финансов Украины вместе с Национальной комиссией по фондовому рынку и ценным бумагам (которую возглавляет Хромаев) проводит убийственную политику, формируя доходы бюджета за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа, выплачивая баснословные проценты покупателям облигаций ни имея проектов под возмещение этих средств (ред-выплаченных процентов).

Эти операции носят спекулятивный характер, но это не волнует госпожу Ефросинину, когда ей сулит прирост капитала в 1600% (если вовремя провернуть сделку).

Супругов не беспокоит и то, что подобные операции являються конфликтом интересов, ведь Тимур Хромаев напрямую связан с операциями по ОВГЗ, будучи главой органа, который регулирует оборот ценных бумаг в стране. Получается какая то торговля инсайдерской информацией внутри семьи.

В апреле 2021 господин Хромаев подаст очередную декларацию и мы наверняка снова увидим, как Ефросинины/Хромаевы успешно «высасывают» деньги из страны.

В правовом государстве, подобного рода махинации с использованием служебного положения-готовый «кейс» для антикоррупционных органов.