Засекречено: возможную причастность экс-депутата Логвинского к присвоению 54 млн гривен из госбюджета засекретили
Офис генерального прокурора засекретил возможную причастность бывшего депутата Верховной Рады Георгия Логвинского («Народный фронт») к присвоению 54 млн гривен из государственного бюджета
Об этом говорится в ответе Офиса генпрокурора на запрос Українських Новин.
В частности, Офис генпрокурора отказался предоставить информацию о том, сообщено ли о подозрении Логвинскому и если нет, то почему.
Офис генпрокурора отметил, что подобные сведения являются данными досудебного расследования и составляют тайну следствия, а поэтому не могут быть обнародованы.
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