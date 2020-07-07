Засекречено: возможную причастность экс-депутата Логвинского к присвоению 54 млн гривен из госбюджета засекретили

Офис генерального прокурора засекретил возможную причастность бывшего депутата Верховной Рады Георгия Логвинского («Народный фронт») к присвоению 54 млн гривен из государственного бюджета

Об этом говорится в ответе Офиса генпрокурора на запрос Українських Новин.

В частности, Офис генпрокурора отказался предоставить информацию о том, сообщено ли о подозрении Логвинскому и если нет, то почему.

Офис генпрокурора отметил, что подобные сведения являются данными досудебного расследования и составляют тайну следствия, а поэтому не могут быть обнародованы.