В модном Киевском клубе парень скончался прям на танцполе

В Киеве в одном из ночных клубов на Трухановом острове 27-летний парень умер прямо на танцполе в разгар всеобщего веселья. Инцидент произошел около 4:00 утра в воскресенье, 5 июля.

По словам очевидцев, молодой человек танцевал, а потом потерял сознание. Его пытались спасти, но он скончался до приезда «скорой».

Отмечается, что в тот вечер правоохранители наведывались в заведение дважды. «Впервые – около полуночи. Из-за нарушения карантина заведение оштрафовали. Второй раз – в 6:00 утра. Тогда зафиксировали смерть молодого человека», – рассказала старший инспектор Днепровского управления полиции Анна Шевчук.

Он заявила, что полицию вызвали в пять утра. Умершим оказался киевлянин 1993 года рождения.

В полиции открыли дело по статье «умышленное убийство» с пометкой «естественная смерть».