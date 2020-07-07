В модном Киевском клубе парень скончался прям на танцполе
В Киеве в одном из ночных клубов на Трухановом острове 27-летний парень умер прямо на танцполе в разгар всеобщего веселья. Инцидент произошел около 4:00 утра в воскресенье, 5 июля.
По словам очевидцев, молодой человек танцевал, а потом потерял сознание. Его пытались спасти, но он скончался до приезда «скорой».
Отмечается, что в тот вечер правоохранители наведывались в заведение дважды. «Впервые – около полуночи. Из-за нарушения карантина заведение оштрафовали. Второй раз – в 6:00 утра. Тогда зафиксировали смерть молодого человека», – рассказала старший инспектор Днепровского управления полиции Анна Шевчук.
Он заявила, что полицию вызвали в пять утра. Умершим оказался киевлянин 1993 года рождения.
В полиции открыли дело по статье «умышленное убийство» с пометкой «естественная смерть».
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