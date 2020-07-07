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14:10 07 Июля 2020 Просмотров 2577   КомментариевКомментарии

Коронавирус смертельно опасен для людей с генами неандертальцев

Данные генетические особенности влияют на ответ иммунной системы – порой он становится слишком агрессивным, что убивает хозяина.

Ученые из Германии и Швеции установили, что люди, если у них есть определенный набор генов, доставшийся им от неандертальцев, в большей степени рискуют умереть от COVID-19.

По итогу анализа 3199 пациентов из Италии и Испании в районе третьей хромосомы были обнаружены особые кластеры генов. И достались они от предков современных людей, живших примерно 60 тысяч лет назад, пишет The Daily Mail.

Данные генетические особенности влияют на ответ иммунной системы – порой он становится слишком агрессивным, что убивает хозяина.

В древние времена данная мутация помогала бороться с вирусами, распространенными в то время, за счет регулирования иммунной системы. Однако сейчас она вызывает аномально сильную иммунную реакцию, вредящую тканям тела и вызывающую летальный исход.

По словам ученых, выявленные генетические особенности больше характерны для выходцев их Южной Азии (Бангладеш, Индии, Шри-Ланки, Непала, Пакистана) и реже встречаются среди жителей европейского региона. Среди жителей Северной и Южной Америк распространенность составляет 4%, а у жителей Дальнего Востока показатель еще ниже.

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Тэги: неандертальцы, гены, коронавирус

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