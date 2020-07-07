В Крыму прошли задержания и обыски у крымских татар

Задержанным крымским татарам может грозить обвинение по статье о терроризме. Они находятся в отделении ФСБ в Симферополе.

В ходе обыском в аннексированном Крыму у крымских татар были задержаны шесть человек. Об этом сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова на своей странице в Twitter во вторник, 7 июля.

«Кремль в действии. Российская оккупационная власть в Крыму проводит обыски в семьях крымских татар. Шесть уже задержаны ФСБ в Симферополе. Им может грозить обвинение по пресловутой статье о терроризме (ст. 205.5 УК РФ)», – написала она.

Джапарова отметила, что теперь число задержанных крымских татар по статье о терроризме достигло 73 человек.

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