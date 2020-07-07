Экс-президента Боливии Моралеса обвинили в терроризме

Комиссия прокуратуры Боливии по борьбе с коррупцией заочно предъявила бывшему президенту обвинения в терроризме и финансировании терроризма.

По данным прокуратуры, в ноябре 2019 года, когда в стране продолжались антиправительственные протесты, Эво Моралес связался с другим обвиняемым – производителем коки Фаустино Юкрой. С ним бывший президент якобы согласовал организацию продовольственной блокады и осаду городов во время акций.

Запись разговора Моралеса и Юкры еще в ноябре 2019 года предоставил министр внутренних дел Боливии Артуро Мурильо. На тот момент Моралес уже ушел в отставку и уехал из страны. На записи, как утверждается, Моралес пытался с помощью Юкры прекратить снабжать продовольствием протестующие города Боливии.

В прокуратуре также потребовали задержать бывшего президента Боливии, который в данный момент находится в Аргентине, где ему предоставлен статус беженца. Сам Моралес, комментируя предъявленные обвинения, написал в своем Twitter, что они «незаконны и неконституционны». По его мнению, это продолжение «систематического преследования» со стороны новых властей Боливии.

Моралес ушел в отставку 10 ноября 2019 года, спустя три недели после начала массовых антиправительственных протестов.

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