В Хмельницком из баз ГФС обнаружили утечку

Киберспециалисты Службы безопасности Украины блокировали в Хмельницком канал утечки персональных данных из баз Государственной фискальной службы.

Как сообщается, его организовал бывший сотрудник ГФС.

После выхода в отставку он собрал из действующих сотрудников ведомства преступную группу, которая занималась сбором и продажей информации с ограниченным доступом.

Задержали злоумышленника непосредственно при передаче закрытых данных из автоматизированных информационных баз ГФС очередному заказчику.

При этом отмечается, что услугами преступной группы могли пользоваться прокремлевские террористические организацииЛ/ДНР».