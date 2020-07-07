В Хмельницком из баз ГФС обнаружили утечку
Киберспециалисты Службы безопасности Украины блокировали в Хмельницком канал утечки персональных данных из баз Государственной фискальной службы.
Как сообщается, его организовал бывший сотрудник ГФС.
После выхода в отставку он собрал из действующих сотрудников ведомства преступную группу, которая занималась сбором и продажей информации с ограниченным доступом.
Задержали злоумышленника непосредственно при передаче закрытых данных из автоматизированных информационных баз ГФС очередному заказчику.
При этом отмечается, что услугами преступной группы могли пользоваться прокремлевские террористические организацииЛ/ДНР».
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