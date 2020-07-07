Похищение в Черновцах: мужчину выкрали знакомые

Полицейские задержали злоумышленников, среди бела дня похитивших мужчину. Оказалось, что все они живут в одном селе и вместе гостили у родственников в Черновцах. Похитителям грозит до 5 лет за решеткой.

И похитители, и пострадавший оказались жителями Новоселицкого района, в возрасте от 24 до 37 лет. Накануне они вместе гостили в Черновцах у родственника одного из них.

«Утром между ними возник инцидент, во время которого трое мужчин нанесли 24-летнему товарищу телесные повреждения, силой затащили в багажник автомобиля «ВАЗ 2106″ и уехали с места происшествия», – сказано в сообщении.

Пострадавший находится в больнице для осмотра.

«Действия нападавших квалифицируются по части 2 статьи 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. За такие действия злоумышленникам грозит до 5 лет лишения свободы», – добавили в полиции.