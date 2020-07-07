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12:00 07 Июля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Инвесторы Укрбуда протестуют возле мэрии Киева

Собравшиеся требуют рассмотрения на сессии Киевсовета вопроса об отмене паевых взносов для жилых комплексов Укрбуда.

Митинг инвесторов строительной корпорации Укрбуд во вторник, 7 июля, проходит возле здания киевской городской государственной администрации. Об этом сообщил телеграм-канал Антона Полякова.

Собравшиеся требуют рассмотрения на сессии Киевсовета вопроса об отмене паевых взносов для жилых комплексов Укрбуда.

«Если сегодня этот вопрос не внесут, то есть огромная вероятность того, что следующие полгода столичные чиновники продолжат затягивать решение вопросов Укрбуда и 13 тыс. семей, вложивших свои деньги в строительство жилья, так и будут жить на улице», – отмечается в сообщении.

Предполагается, что деньги, сэкономленные на паевых взносах, пойдут на достройку жилкомплексов.

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Тэги: митинг, Инвесторы, укрбуд

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