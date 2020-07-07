На Винничине в модельном агентстве изготовляли детскую порнографию

Гражданин Австрии и его жена под видом детского модельного агентства занимались изготовлением порнографических материалов.

В Винницкой области полиция разоблачила семейную пару, которая использовала детское модельное агентство с целью изготовления продукции порнографического характера. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

«35-летний гражданин Австрии и его 22-летняя жена в частном доме в Винницком районе под видом модельного агентства обустроили детскую студию, где осуществляли фото-, видеосъемку полуобнаженных детей, после чего продавали изготовленные материалы на закрытых сайтах», – говорится в сообщении.

В ходе расследования выяснилось, что злоумышленники продавали порноконтент иностранцам за криптовалюту, которую в дальнейшем конвертировали в гривны.

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