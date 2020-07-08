В СБУ смогут служить военные с инвалидностью
Речь идет о военных, которых во время службы ранили, которые получили травмы, увечья и которых признали непригодными.
В Украине со среды, 8 июля, военнослужащие с инвалидностью могут служить в Службе безопасности Украины и в Государственной пограничной службе. Сегодня в силу вступил соответствующий закон.
Такое разрешение на службу существует с 23 июня 2018 года для Вооруженных сил Украины. В частности, определен перечень воинских частей и учреждений, где таким военным разрешили проходить службу. Кроме того, приказ Минобороны установил соответствующий перечень должностей для этих лиц.
Этот закон же расширяет возможность службы для таких военных в СБУ и Государственной пограничной службе. Однако для тяжелораненых и травмированных военнослужащих остается закрытой Служба внешней разведки.
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