В СБУ смогут служить военные с инвалидностью

Речь идет о военных, которых во время службы ранили, которые получили травмы, увечья и которых признали непригодными.

В Украине со среды, 8 июля, военнослужащие с инвалидностью могут служить в Службе безопасности Украины и в Государственной пограничной службе. Сегодня в силу вступил соответствующий закон.

Такое разрешение на службу существует с 23 июня 2018 года для Вооруженных сил Украины. В частности, определен перечень воинских частей и учреждений, где таким военным разрешили проходить службу. Кроме того, приказ Минобороны установил соответствующий перечень должностей для этих лиц.

Этот закон же расширяет возможность службы для таких военных в СБУ и Государственной пограничной службе. Однако для тяжелораненых и травмированных военнослужащих остается закрытой Служба внешней разведки.