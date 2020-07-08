Зеленского снова оштрафовали. На этот раз за коррупционное деяние
Не успел президент расплатиться за кофе в карантин, как совершил новое нарушение.
Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) вручило два протокола об административном нарушении президенту Владимиру Зеленскому в связи с непредставлением им данных о существенных изменениях в имущественном состоянии.
Как узнала Головна, после вступления на пост Президента Украины Зеленский совершил покупку и продажу облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).
Общая стоимость приобретенных и проданных долговых ценных бумаг превышала 50 прожиточных минимумов.
Таким образом, Зеленский должен был подать в Реестр деклараций сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии в течение 10 дней с момента покупки и продажи ОВГЗ.
Однако такое сообщение в реестр не поступало.
«7 июля председатель НАПК Александр Новиков составил и вручил Президенту два протокола в связи с административными нарушениями (статья 172-6 КуАП)», — сообщили в НАПК.
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