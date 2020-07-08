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Главная » Украина » Политика
10:49 08 Июля 2020 Просмотров 58   КомментариевКомментарии

Зеленского снова оштрафовали. На этот раз за коррупционное деяние

Не успел президент расплатиться за кофе в карантин, как совершил новое нарушение.

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) вручило два протокола об административном нарушении президенту Владимиру Зеленскому в связи с непредставлением им данных о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Как узнала Головна, после вступления на пост Президента Украины Зеленский совершил покупку и продажу облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Общая стоимость приобретенных и проданных долговых ценных бумаг превышала 50 прожиточных минимумов.

Таким образом, Зеленский должен был подать в Реестр деклараций сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии в течение 10 дней с момента покупки и продажи ОВГЗ.

Однако такое сообщение в реестр не поступало.

«7 июля председатель НАПК Александр Новиков составил и вручил Президенту два протокола в связи с административными нарушениями (статья 172-6 КуАП)», — сообщили в НАПК.

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