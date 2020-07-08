Запорожский полицейский уничтожил российский танк

Это произошло 6 июля 2014 года под Славянском. Тогда страна узнала имя одного из своих героев — полицейского из Запорожья Александра Панченко.

Отметим, 5 июля отмечают годовщину со дня освобождения: украинская армия после длительной осады заняла стратегически важные города севера Донецкой области — Славянск и Краматорск. Это статья приурочена к шестой годовщине со дня освобождения этих городов от российских боевиков.

Точное место разгрома российской бронегруппы — 5-ый блокпост сил АТО, который стоял на трассе Краматорск-Славянск. На нем без тяжелого вооружения несли службу бойцы 25-й парашютно-десантной бригады ВСУ, взвод (около 20 человек) батальона Кукльчицкого НГУ и правоохранители из подразделения роты милиции особого назначения УВД Запорожской области. Такой был первый рубеж обороны.

Выбор милиционеров поехать в зону боевых действий был осознанный. В то время старый командир был уволен и назначен новый — экс-военнослужащий, ветеран УБОП «Сокол» Александр Панченко. Он пользовался огромным авторитетом, и за ним шли люди.

Запорожских правоохранителей отправили в Донецкую область летом в самый разгар конфликта. Их предупреждали, что там «будет пекло», но никто не стал отказываться. Полицейские заступили на непривычную для себя службу, но были готовы к этому. Они защищали блок-посты от нападений, подвергались обстрелам из минометов и артиллерии, задерживали диверсантов и шпионов, были свидетелями того, как террористы подбили вертолет.

Местные жители не верили, что бороться с сепаратистами приехали русскоязычные бывшие милиционеры. Российская пропаганда сделала свое дело и запорожский спецназ сталкивался с негативом. «Нам рассказывали, что вы приехали нас убивать, головы резать», — говорили им.

Первый бой запорожские правоохранители и десантники на 5-ом блокпосту приняли 8 июня 2014 года. После шквала огня в атаку пошла техника боевиков под командованием российского ФСБшника Игоря Гиркина (Стрелкова), но получила решительный отпор. Украинцы ударили из гранатометов, враг понес потери.

«Стрелков потом писал, что потери их боевого отряда — одна ИМР (инженерная машина разграждения, — примечание редакции) подбита, какого-то Петровича сожгли мы, пять человек убили, одного взяли в плен. Это был первый день. Первый бой был для нас, как поучительный, мы поняли, что нам нужно делать», — рассказывал потом Александр Панченко.

После этого начались изнурительные обстрелы. Боевики били из самоходной установки «Ноны» и минометов. Огонь велся из всех сторон, блокпост был практически в окружении. Доставляли бойцам боеприпасы и продукцию на вертолетах. Условия были тяжелые. Были перебои с водой. На одного бойца предоставлялось 1,5 литра в день в жару.

В первые дни июля из осажденного Славянска пошла информация о том, что внутри боевиков происходят конфликты, и нужно быть готовыми к прорывам из окружения. Первая попытка наступления, которую отбили десантники и полицейские, была 5 июля. Бронетехника была замечена в 700 метрах от блокпоста. Артиллерия ВСУ открыла огонь и повредила один танк. Легковые автомобили боевиков под прикрытием пулеметного огня пошли на штурм. Автомобиль был уничтожен, а часть экипажа взята в плен.

Позже ночью в атаку пошли российские танки Т-72 и Т-64. Александр Панченко вышел на дорогу и лично выстрелил из гранатомета по машине. Танк остановился, задымил, загорелся, а потом взорвался. Террористы успели выбраться из него. Второй волной пошла пехота и БМП. Одна БМП подорвалась на мине, обходя блок-пост, а вторую Панченко также подбил из гранатомета. Большинство атакующих противников в тот день было ликвидировано. Бой длился с 23:00 до 2:40, а потери сил АТО — один легкораненый.

Полицейские жалеют об одном — что не смогли нейтрализовать одного из главных разжигателей конфликта на Донбассе россиянина Игоря Стрелкова, хотя тот был очень близко.

«Стрелков ехал сзади на белом джипе и два танка рядом. Но когда увидели, что мы разбиваем колонну, они развернулись, один танк упал в кювет, а второй вместе с ним (Стрелковым, — прим. ред.) через поле пшеничное ушли от нас где-то в километрах пяти», — рассказал Панченко.

После этого победного боя запорожские правоохранители вернулись домой. Руководство главка устроило чествование своих героев.

Александр Панченко был награжден орденами «За мужество” 3-й степени. Позже он получил и еще одну награду — «Народний герой України”.

«Боевой опыт помогает. Потому что, во-первых, ты ценишь людей, человеческую жизнь. Во-вторых, ты сразу видишь в человеке, сможет ли он что-либо сделать. В-третьих, ты осознаешь, какие могут быть последствия за те или иные действия. Боевой опыт – это дух, человек силен морально», — уверен Александр Панченко.

Напомним, ранее «Актуально» уже брал интервью у Александра Панченко и писал о том, как он попал в зону АТО, и как удалось выстоять в тяжелом бою.