Порошенко по пути в суд разбил камеру киевским журналистам
В среду, 8 июля, экс-президент Петр Порошенко, проходя к Печерскому суду мимо журналистов и своих сторонников, разбил камеру журналистов издания «Наш Киев».
Соответствующее видео опубликовано в Facebook.
На ролике заметно, как Порошенко в сопровождении охраны проходит мимо собравшихся у суда людей. Он пожимает руки своим сторонникам, охранник расталкивает тех, кто стоит на пути экс-президента. Когда Порошенко подходит к оператору «Нашего Киева» он с силой толкает рукой камеру.
Напомним, 8 июля Печерский суд продолжает избирать меру пресечения Порошенко, который проходит подозреваемым по делу о незаконном назначении замглавы Службы внешней разведки Сергея Семочко в обход СНБО. Следствие просит назначить меру пресечения в виде личного обязательства с запретом на выезд за границу.
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