У президента Бразилии обнаружили коронавирус

65-летний Жаир Болсонару, который постоянно преуменьшал угрозу коронавируса, получил положительный результат теста.

Болсонару отказывался от ношения маски на публике



«Я чувствую себя абсолютно хорошо», – заявил Болсонару журналистам в интервью 7 июля после объявления результата своего теста.

Он добавил, что принимает противомалярийные препараты.

Президент попросил журналистов отойти, а потом снял маску и сказал: «Видите, я в норме. Увидимся через несколько недель».

Ранее Болсонару отказывался от ношения маски на публике и даже обжаловал решение суда, который заставил его носить маску.

Бразилия длительное время находится на втором месте в мире по количеству инфицированных коронавирусом. Сейчас в стране зафиксировано более 1,6 млн случаев COVID-19. Умерли более 65 тысяч человек.

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