У президента Бразилии обнаружили коронавирус
65-летний Жаир Болсонару, который постоянно преуменьшал угрозу коронавируса, получил положительный результат теста.
«Я чувствую себя абсолютно хорошо», – заявил Болсонару журналистам в интервью 7 июля после объявления результата своего теста.
Он добавил, что принимает противомалярийные препараты.
Президент попросил журналистов отойти, а потом снял маску и сказал: «Видите, я в норме. Увидимся через несколько недель».
Ранее Болсонару отказывался от ношения маски на публике и даже обжаловал решение суда, который заставил его носить маску.
Бразилия длительное время находится на втором месте в мире по количеству инфицированных коронавирусом. Сейчас в стране зафиксировано более 1,6 млн случаев COVID-19. Умерли более 65 тысяч человек.
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В противном случае Жаиру Болсонару грозит штраф в 2 тысячи реалов. С начала эпидемии в Бразилии вирус был обнаружен у более чем миллиона человек.
В мире снова зафиксировали рекордный суточный прирост новых случаев коронавируса – около 141 тысяча.
Россия ненадолго сместилась на третье место в мире по числу случаев COVID-19. За сутки выявлено 9434 заболевших.