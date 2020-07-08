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15:21 08 Июля 2020 Просмотров 1576   КомментариевКомментарии

В Италии нудистов оштрафовали на 3333 евро за несоблюдение дистанции

Шестерых нарушителей на пляже Аббадия Лариана на озере Комо заметили карабинеры с патрульного катера.

Полиция регулярно патрулирует озеро Комо, бдительно следя за соблюдением социальной дистанции

Все они оказались мужчинами в возрасте от 43 до 68 лет, и каждый получил штраф в размере 3333 евро, сообщает BBC.

В общей сложности патрули насчитали на пляжах около 70 человек, преимущественно туристов из стран Латинской Америки и Восточной Европы.

Власти северного региона Ломбардия, который сильнее всех пострадал от пандемии коронавируса, прилагают все силы, чтобы избежать массового скопления людей на пляжах. Хотя карантинные меры постепенно ослабляются, ношение масок в общественных местах, даже на улице, в Ломбардии по-прежнему считается обязательным.

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Тэги: пляж, Италия, нудисты

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