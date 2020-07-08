Кабмин добавил на пенсии почти 30 млрд гривен

Власти вынуждены выделить больше дотаций Пенсионному фонду из-за роста дефицита в кризис.

Правительство на заседании в среду, 8 июля, дополнительно выделило 29,7 млрд гривен на покрытие дефицита бюджета Пенсионного фонда.

Согласно документу, доходы ПФУ в 2020 году вырастут с 448,4 млрд гривен до 481,5 млрд гривен. При этом собственные доходы фонда вырастут с 325,4 млрд гривен до 338,9 млрд гривен.

В частности, в бюджете ПФУ учтены 10 млрд гривен расходов на выплату пенсионерам в апреле по 1 тысяче гривен.

Также Кабмин решил сократить численность работников Пенсионного фонда Украины на 5% – с 47585 до 45231 работников. Это позволит сэкономить около 60 млн грн.

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