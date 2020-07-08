В Раде собирают подписи за внеочередное заседание

В повестке дня предварительно шесть вопросов, среди которых, в частности, упрощение работы физлиц-предпринимателей.

Среди народных депутатов начали собирать подписи за проведение внеочередного пленарного заседания. Об этом в среду, 8 июля, написал народный депутат от фракции Слуга народа Александр Качура в своем Telegram-канале.

«Во вторник, 14 июля, Верховная рада планирует собраться на внеочередное пленарное заседание. Уже начали собирать подписи среди депутатов», – отметил парламентарий.

В повестке дня предварительно шесть вопросов, среди которых упрощение работы физлиц-предпринимателей, электронная торговля лекарствами, повышение размера помощи детям-сиротам.

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