Мужчина, который поджег многоэтажку в Новой Каховке, отпущен домой
Полиция инициировала взятие под стражу подозреваемого. Но следственный судья не поддержал ходатайство.
Судья Новокаховского городского суда отпустил под личное обязательство 38-летнего мужчину, которого подозревают в причастности к масштабному пожару в пятиэтажном жилом доме в Новой Каховке. Об этом накануне сообщило управление Нацполиции в Херсонской области.
Указано, что полиция инициировала взятие под стражу подозреваемого. Но следственный судья не поддержал ходатайство. Суд решил обойтись без СИЗО и без ареста для подозреваемого. В итоге 38-летний житель Новой Каховки был отпущен под личное обязательство.
При этом по соответствующей статье Уголовного кодекса мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.
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