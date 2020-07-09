Запорожский генерал полиции Лушпиенко стал на сторону криминала?

Если верить общественникам, то генерал Николай Лушпиенко сам нарушает закон.

В Фейсбуке известный блогер и общественник «Лёха Херсон» опубликовал списки госномеров автомобилей. По его данным, этот список передан по приказу начальника областного главка полиции Запорожской области Николая Лушпиенко на все блок-посты региона. Генерал Лушпиенко, по информации блогера, требует от подчиненных останавливать данные транспортные средства и тщательно досматривать и даже обыскивать, поскольку, якобы, на них передвигаются «уголовнын элементы», влияющие на криминогенную ситуацию в области.

По данным юристов, уже дающим оценку действиям начальника областной полиции, устный приказ Лушпиенко, если он действительно им отдан, совершенно незаконен.

Во-первых, остановка любого транспортного средства сотрудниками полиции возможна лишь в случаях, четко предусмотренных в. 35 Закона Украины «О Национальной полиции Украины». При отсутствии оснований определенных настоящей статьей остановка транспортного средства является незаконной.

Во-вторых, проведение обыска автомобиля является следственным действием, которое нуждается соответствующего разрешения следственного судьи в пределах криминального осуществления. То есть, должно быть открыто уголовное производство с соответствующей правовой квалификацией. Следователь в пределах данного производства обращается в суд с ходатайством о предоставлении проведения обыска в конкретном транспортном средстве, который принадлежит конкретному человеку и просит предоставить разрешение на отыскание и исключение определенных четко определенных вещей.

Исключением является ситуация, когда следователь или прокурор проникают во владение лица лишь в неотложных случаях, связанных со спасением жизни людей и имущества или с непосредственным преследованием лиц, которые подозреваются в совершении преступления (ч. 3 в. 233 УПК Украины). В иных случаях проведение обыска без разрешения следственного судьи является незаконным и является уголовно наказуемым деянием.

В-третьих, отношение того или другого человека к так называемым категориям «криминальных элементов» при отсутствии обвинительного приговора, являются грубым нарушением презумпции невиновности, гарантированной ст. 62 Конституции Украины.

Следовательно, приказ начальника Главного управления Николая Лушпиенко, является очевидно преступным и в случае его реализации работники полиции, выполняющие его, будут совершать преступления, предусмотренные статьями 365 и 372 УК Украины, за что в дальнейшем могут быть привлечены к уголовной ответственности.

В «списки Лушпиенко» попали автомобили многих запорожских общественных деятелей, бизнесменов и волонтеров.

Наше издание заранее приносит извинения владельцам данных транспортных средств за публикацию их госномеров в данном контексте, однако, мы надеемся, что важность огласки в данном случае превыше возможных неудобств: