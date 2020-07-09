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16:23 09 Июля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Запорожской области полиция избила парня, и выдала его за жертву ДТП

Почти отправив на тот свет потерпевшего, циничные полицейские заявили, что случайно сбили его на своей машине.

2 июля в Вольнянске Запорожской области около 2-3 часов ночи сотрудники полиции жестоко избили парня 1993 года рождения. Чтобы скрыть свое преступление, полицейские решили инсценировать ДТП.

Сейчас пострадавший находится в больнице, у него проломлен череп, сломана ключица, многочисленные рваные раны, а саму ситуацию пытается «замять» полиция.

Об этом в своем Фейсбуке рассказал председатель Антикоррупционного движения Запорожья Константин Белов, к которому обратилась мать пострадавшего парня.

Она рассказала, что ее сын рассорился с братом, тот вызывал полицию, которая и забрала пострадавшего в наручниках, хоть брат и не стал писать заявление. После этого полицейские побили парня и попробовали скрыть свои действия – инсценировали ДТП.

ДТП заключалось в том, что сотрудники вроде бы ехала в «Жигулях», увидели мешок мусора и решили «пропустить» его между колесами. Однако, «мешком» оказался пострадавший, который якобы поднял голову и, как следствие, получил черепно-мозговую травму, – пересказал фантастическую версию полицейских Белов.

По информации председателя Антикоррупционного движения Запорожья, на место события ночью выезжало областное руководство полиции, при участии которого и выдумали историю с ДТП.

Мать парня также рассказала Белову, что ее сын пил с братом пиво, но совсем немного, уверенно держался на ногах. Нейрохирурги областной больницы рассказали активисту, что когда пострадали только пришел к ним, в истории болезни шла речь о том, что его побили топором, но впоследствии переквалифицировали на ДТП.

По словам Белова, сейчас ситуацию пытаются «замять», мол, был освобожден начальник вольнянской полиции, а к матери пострадавшего приезжали сотрудники внутренней безопасности и убеждали никому ничего не рассказывать, обещали за это помощь в лечении сына.

Весь рассказ женщины на видео:

https://www.facebook.com/KGBelov/posts/2347385802233519

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