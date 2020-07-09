НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Экономика
19:21 09 Июля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Украинцы которые уехали на заработки за май перевели 805 млн долларов

В мае 2020 года трудовые мигранты перевели в Украину 805 млн долларов, что на 20,7% меньше, чем в аналогичном месяце 2019 года.

Так, объем частных переводов в мае составил 805 млн долларов, что на 21 млн долларов меньше, чем было в апреле 2020 года.

В частности, через корреспондентские счета в мае перевели 354 млн долларов, что на 9 млн долларов меньше, чем было в апреле.

Через международные платежные системы перевели 225 млн долларов, на 58 млн долларов больше апреля.

Через неформальные каналы в мае поступило 226 млн долларов, что на 70 млн долларов меньше, чем перевели в апреле.

Ранее мы сообщали, что в апреле объем денежных переводов в Украину составил 826 млн долларов.

Источник:

Новости по теме

В Киеве адвоката задержали на взятке

На данный момент адвокату готовят сообщение о подозрении.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал сроки появления аграрного министерства

Президент Владимир Зеленский рассчитывает, что максимум в сентябре в Украине появится аграрное министерство и будет назначен министр.

Никаких уступок в переговорах между Украиной и Венгрией речи не идёт: Кулеба

Только встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом Венгрии Виктором Орбаном сможет окончательно нормализовать отношения между двумя странами, во время переговоров глав МИД ни о каких уступках речь не шла.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты