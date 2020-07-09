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Главная » Украина » Общество
20:07 09 Июля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В августе планируют возобновить авиасообщения с Европой

Международные авиалинии Украины представили уточненную программу внутренних и международных рейсов на август 2020 года.

«План полетов основывается на предположении о свободном перемещении пассажиров через границы Европейского Союза и Шенгенской зоны с туристической целью. Кроме того, в авиакомпании рассчитывают на открытие границ для украинцев в странах восточного направления, что позволит постепенное восстановление транзитной модели работы авиакомпании», – рассказали в МАУ.

Авиакомпания планирует выполнять внутренние рейсы из Киева в Херсон, Львов и Одессу.

Что касается международных направлений, то в МАУ планируют полеты из Киева в Амстердам, Лондон, Париж, Торонто, Ларнаку, Ниццу, Афины, Дубай, Стамбул, Вильнюс, Тель-Авив, Рим, Милан, Франкфурт, Мюнхен, Берлин, Тбилиси, Баку, Ереван, Прагу, Вену, Кишинев, Мадрид и Барселону.

Из Одессы предусмотрены перелеты в Стамбул и Тель-Авив. Также авиалинии запустят новый рейс – из Киева в Неаполь.

Кроме этого, компания предложит ряд удобных стыковок в сотрудничестве с партнерами, что позволит расширить географию для путешествий по Европе, Ближнему Востоку, Канаде и США.

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