В Сумах задержали двоих молодчиков которые напали на полицейского и нацгвардейца
В Сумах злоумышленники ограбили полицейского и военнослужащего Национальной гвардии, когда те возвращались домой поздно ночью. Об этом сообщает департамент внутренней безопасности Нацполиции.
В Сумское управление департамента внутренней безопасности Нацполиции поступила информация о том, что неизвестные напали на полицейского и военнослужащего Нацгвардии. Установлено, что 33-летний патрульный и 32-летний гвардеец, возвращаясь домой ночью, стали жертвой грабителей. Злоумышленники нанесли им удары по голове и туловищу.
Когда правоохранители упали на землю, нападавшие забрали у них мобильные телефоны и сумку. Пострадавших доставили в больницу с сотрясением мозга, тупыми травмами живота, переломами и ушибами.
По данным правоохранителей, нападавшими оказались 21 и 25-летние местные жители, которые ранее уже имели проблемы с законом.
Кроме того, по месту жительства подозреваемых провели обыски, во время которых обнаружили и изъяли банковские карточки, деньги, документы, часы и оружие. Также изъяли украденную у полицейского карточку-заменитель, бронежилеты, мобильные телефоны, сим-карты, компьютерную технику, а также два прибора для взлома сигнализации автомобиля.
Нападающим сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 186 УК.
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