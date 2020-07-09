Красный крест собрал 160 тысяч евро для пострадавших от наводнения на западе Украины

Общество Красного Креста Украины выделило пострадавшим от паводков деньги, которые пойдут на предметы первой необходимости и средства гигиены.

«Средства являются дополнительными к почти 700 млн грн, которые ранее выделило правительство на первоочередные шаги для ликвидации последствий наводнений», – сказано в сообщении.

«Спасибо международным организациям и Красному Кресту Украины, которые сразу откликнулись на обращение о гуманитарной помощи в дополнение к усилиям правительства в этом направлении. Мы собрали информацию о неотложных нуждах через координационный механизм Офиса вице премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Это позволило ускорить процедуры согласования. Уже вскоре пострадавшие от наводнений смогут получить средства первой необходимости», – отметила вице премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.