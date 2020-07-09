НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Общество
20:30 09 Июля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Появилась карта коллективного иммунитета к COVID-19 в Украине

Средний уровень коллективного иммунитета в Украине составляет 5,2%, при этом в абсолютных лидерах Закарпатская область, где антитела есть у каждого четвертого жителя.

Карту коллективного иммунитета к коронавирусу в Украине опубликовал Telegram-канал Коронавирус в регионах в четверг, 9 июля.

Первые полтора месяца проведения ИФА-тестирования в одной из лабораторий страны показали, что в среднем уровень коллективного иммунитета в Украине составляет 5,2%.

«Если посмотреть в разрезе областей, то самый высокий показатель в Западной Украине – 11%. В Ивано-Франковске и Черновцах этот показатель – 14%, в Луцке и Ровно – 13%, Наименее защищенными от коронавируса оказались жители южного региона – около 2%. В Одессе и Николаеве этот показатель равен 2%, Херсоне – 1%. В других регионах показатель колеблется от 3% до 5%», – сказано в сообщении.

Источник:
Тэги: иммунитет, карантин, covid-19

Новости по теме

Уровень заболеваемости COVID-19 в Украине приближается к критическому

Даже в случае преодоления критической отметки заболеваемости жесткий карантин вводить не будут.

Мировой туризм никогда не вернется в то же состояние, в котором он был до COVID-19

Из-за пандемии коронавируса люди навсегда изменят свое мнение касательно туристических и рабочих поездок.

Карантин в Украине усилят еще в 13 областях

Усиление карантинных мер может касаться работы городского транспорта, спортивных учреждений, а также дошкольных и «остальных заведений, которые есть в стране», сказал Степанов.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты