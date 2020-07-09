Появилась карта коллективного иммунитета к COVID-19 в Украине

Средний уровень коллективного иммунитета в Украине составляет 5,2%, при этом в абсолютных лидерах Закарпатская область, где антитела есть у каждого четвертого жителя.

Карту коллективного иммунитета к коронавирусу в Украине опубликовал Telegram-канал Коронавирус в регионах в четверг, 9 июля.

Первые полтора месяца проведения ИФА-тестирования в одной из лабораторий страны показали, что в среднем уровень коллективного иммунитета в Украине составляет 5,2%.

«Если посмотреть в разрезе областей, то самый высокий показатель в Западной Украине – 11%. В Ивано-Франковске и Черновцах этот показатель – 14%, в Луцке и Ровно – 13%, Наименее защищенными от коронавируса оказались жители южного региона – около 2%. В Одессе и Николаеве этот показатель равен 2%, Херсоне – 1%. В других регионах показатель колеблется от 3% до 5%», – сказано в сообщении.

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