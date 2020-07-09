В Минфине увидели признаки выхода из кризиса
Наиболее критическая стадия кризиса осталась позади. В Министерстве финансов считают, что падение экономики в Украине будет не больше, чем в развитых странах.
В июне 2020 года в Украине запустились экономические процессы после тяжелых предыдущих двух месяцев, что дает основания считать, что Украина выходит из кризиса. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, сообщает в четверг, 9 июля, пресс-служба Минфина.
«Есть основания считать, что наиболее критическую стадию кризиса мы прошли. Сейчас идет восстановление», – сказал министр.
Марченко также отметил, что не видит оснований считать, что падение экономики в Украине будет больше, чем в развитых странах.
«Считаем, что 4,8% падения ВВП – реальный показатель. Этому есть несколько объяснений. Украина не сильно интегрирована в наиболее пострадавшие экономические цепочки мировой экономики. Рынки нашей экспортной продукции сохранились. Речь идет о зерновых и продуктах питания. Падение цен на руду и металл – не такое сильное, как на нефть и газ», – сказал он.
По его словам, для Украины, с точки зрения внешних позиций, ситуация не настолько уязвима, как для других стран.
Марченко напомнил, что Украина – одна из топовых стран, которые обеспечивают мир продуктами питания. А на эти товары спрос был всегда.
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