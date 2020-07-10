Мэр столицы Южной Кореи ушел из дома и покончил с собой
Мэр Сеула, об исчезновении которого утром 9 июля заявила его семья, найден мертвым в северной части города.
Причины смерти Пак Вон Суна не указываются.
Об исчезновении мэра заявила его дочь. Она сообщила полиции, что Пак Вон Сун выключил телефон после выхода из дома и оставил сообщение, похожее на завещание.
Пак Вон Сун руководил Сеулом с 2011 года, он был одним из самых влиятельных политиков Южной Кореи. Аналитики предполагали, что он может стать кандидатом в президенты страны от либералов на выборах 2022 года.
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