Мэр столицы Южной Кореи ушел из дома и покончил с собой

Мэр Сеула, об исчезновении которого утром 9 июля заявила его семья, найден мертвым в северной части города.

Причины смерти Пак Вон Суна не указываются.

Об исчезновении мэра заявила его дочь. Она сообщила полиции, что Пак Вон Сун выключил телефон после выхода из дома и оставил сообщение, похожее на завещание.

Пак Вон Сун руководил Сеулом с 2011 года, он был одним из самых влиятельных политиков Южной Кореи. Аналитики предполагали, что он может стать кандидатом в президенты страны от либералов на выборах 2022 года.

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