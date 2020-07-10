Пятнашки для Петрашко. Странные «игры» министра экономики Петрашко вокруг Гоструда

За последние полугода в Государственной службе Украины по вопросам труда сменилось два начальника.

Причем замена была не из-вне системы, а путем обычной рокировки главы на зама и наоборот. Некоторые эксперты усматривают в этом попытку Министра экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко, которому подчиняется Гоструда, установить контроль над системой охраны труда.

Нужно понимать, что это не пережиток совковой политики безопасности труда, а реальный инструмент влияния. Среди главных задач Гоструда – детенизация занятости и защита работников. Нарушение правил безопасности труда – это штрафы и блокирование работы. Гоструда способна влиять на многие производственные процессы, останавливать стройки и заводы, отключать коммунальное хозяйство и пр. Нужно только уметь этим пользоваться и монетизировать возможности.

Поэтому тот, кто контролирует Гоструд, при даже небольшой коррупционной смекалке, может извлечь немалую прибыль.

Вот и в этот раз все началось с «кадровой чехарды». Под занавес премьерства Алексея Гончарука 3 марта 2020 года Кабмин утвердил председателем Государственной службы по труду Игоря Дегнеру. Тот занимает пост и.о. главы службы с декабря 2019 года, а до того работал в этой же системе лет 10.

Однако, после нескольких скандалов, уже 17 июня 2020 г Дегнера был уволен с должности главы. Его убрали не далеко, а поставили снова типа замом.

Временно исполняющим главы стал бывший зам Дегнеры – Виталий Сажиенко. Следует отметить, что новый руководитель считается чуть ли не «институциональной памятью» этой организации. Он там просидел десяток лет. При этом Сажиенко является креатурой бывшего главы Гоструда Романа Чернеги, руководившего этой организацией с 2015 по 2019 г.

Зачем было Петрашко менять Дегнеру на Сажиенко? Некоторые обозреватели считают, что Дегнера не захотел участвовать в сомнительных делах, которые ему подсовывали «заинтересованные лица» из окружения министра. Поэтому его тихо сняли, но оставили в должности зама, дабы он сильно не распространялся и не создавал проблем. Другие говорят, что рокировкой в Гоструде Министр экономики расчищает дорогу в это ведомство для своего нового клиента, а Сажиенко в статусе вр.и.о. пока порешает «шкурняки» для ближнего круга Петрашко. Есть версия, что к этой истории имеет отношение премьер-министр Денис Шмыгаль.

В прессу уже просочились истории о том, что некоторые руководители территориальных подразделений Гоструда назначаются вне конкурса, с нарушениями и судами. В любом случаи министр Петрашко будет вынужден как-то комментировать ситуацию в сфере охраны труда. И желательно, чтобы это делал лично министр, а не говорящие головы из пула его пиарщика экс-нардепа Блока Петра Порошенко Вадима Денисенко.