Бизнесмен Ваврыш назвал дружбу с Богданом токсичной
Он подчеркнул, что не имеет общих с Богданом бизнес-проектов.
Бизнесмен Андрей Ваврыш заявляет, что дружба с бывшим руководителем Офиса Президента Андреем Богданом негативно повлияла на возможность вести бизнес.
об этом он сообщил в интервью изданию «Экономическая правда».
«Значительно ухудшила (возможность ведения бизнеса). Просто посмотрите на объемы информации в СМИ», – отметил Ваврыш.
Комментировать свои отношения с нынешним руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком бизнесмен отказался.
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