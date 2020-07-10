Бизнесмен Ваврыш назвал дружбу с Богданом токсичной

Он подчеркнул, что не имеет общих с Богданом бизнес-проектов.

Бизнесмен Андрей Ваврыш заявляет, что дружба с бывшим руководителем Офиса Президента Андреем Богданом негативно повлияла на возможность вести бизнес.

об этом он сообщил в интервью изданию «Экономическая правда».

«Значительно ухудшила (возможность ведения бизнеса). Просто посмотрите на объемы информации в СМИ», – отметил Ваврыш.

Комментировать свои отношения с нынешним руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком бизнесмен отказался.