В Киеве дальнобойщика оштрафовали 6500 евро за перегруз
Правоохранители оштрафовали водителя грузовика на 6,5 тыс. евро за превышение веса машины на 22 тонны в Киеве.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации.
«Сегодня зафиксирован рекордный штраф 6 500 евро в пункте взвешивания на Столичном шоссе. Общий вес нарушителя составил 61,84 тонны, что на 21,84 тонны больше разрешенного. Маршрут грузовика должен был пролегать из Киевской области в Полтавскую», – сказано в нем.
Отмечается, что комплексы габаритно-весового контроля работают в круглосуточном режиме на всех въездах в столицу: 36 км. трассы «Киев – Чоп», 7 км. трассы «Киев – Одесса», с. Подснежники по ул. Броварской, на пересечении ул. Кольцевая и Барского и на Столичном шоссе.
Напомним, Киев ограничил въезд крупногабаритного и крупногрузового транспорта с 18 мая.
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