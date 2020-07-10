НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Религия
16:55 10 Июля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Турция решила превратить собор Святой Софии в мечеть

Госсовет Турции аннулировал решение правительства от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей.

Современное здание собора Святой Софии построено к 537 году. Собор больше тысячи лет был крупнейшим христианским храмом в мире. В 1453 году, после турецкого завоевания Константинополя, оно было преобразовано в мечеть. В первой пятничной молитве 1 июня 1453 года участвовал османский султан Мехмет II, захвативший город.

В 1935 году Ататюрк, строивший светское государство, превратил мечеть в музей. Исламистская оппозиция всегда требовала возвращения зданию культового статуса. Против выступали представители православных церквей и Греции.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявлял, что ждет решения Госсовета о возможности изменения статуса собора и планирует поступить в зависимости от него.

Источник:
Тэги: Турция, мечеть, Святая София

Новости по теме

Джемилев прокомментировал строительство мечети в Киеве

В Киеве планируют построить мечеть на средства Турецкой Республики.

Ангела Меркель возмущена планами турецких властей открыть мечеть в соборе Святой Софии в Константинополе

Канцлер Германии сказала об этом в ходе встречи с Патриархом Варфоломеем …

Европарламент требует от властей Турции убрать мечеть из храма Святой Софии в Трапезунде

В прошлую среду было вынесено на голосование на пленарной ассамблее Европейского Парламента предложение о принятии постановления, которым Верховный суд Турции призывается к отмене своего решения обратить историческую церковь Святой Софии в Трепезунде …

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты