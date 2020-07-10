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Главная » Мир » Общество
17:40 10 Июля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Нидерланды подадут на Россию в ЕСПЧ за сбитый «Боинг»

Нидерланды подадут жалобу в Европейский суд по правам человека, чтобы привлечь к ответственности Россию за сбитый «Боинг».

Соответствующая информация размещена на сайте правительства королевства.

В заявлении сказано, что Нидерланды предоставят суду всю информацию, имеющуюся в настоящее время.

«Подавая эту межгосударственную жалобу, Нидерланды поддерживают всех 298 жертв MH17 17 различных национальностей и их ближайших родственников. Получение справедливости есть и останется высшим приоритетом правительства. Передавая дело в ЕСПЧ и максимально поддерживая заявления ближайших родственников, мы приближаемся к этой цели», – говорится в документе.

Также в правительстве отметили, что жалоба государства подается в ЕСПЧ одновременно с индивидуальными жалобами родственников погибших.

Напомним, 22 июня в Гааге возобновились слушания в рамках судебного процесса по делу о сбитом в небе над Донбассом самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17.

Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все, кто находился на борту (298 человек) погибли.

Расследование причин катастрофы ведет совместная следственная группа (JIT), в которую входят представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии. В сентябре 2016 года следственная группа обнародовала выводы, согласно которым лайнер был сбит ракетой, запущенной из ЗРК «Бук», ракетная установка принадлежала российской зенитно-ракетной бригаде, дислоцированной в Курске.

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Тэги: Европейский суд по правам человека, катастрофа MH17

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