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18:43 10 Июля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Бундеслига назвала лучшим футболистом сезона поляка Левандовски

Перед итоговым туром чемпионата Германии названо имя лучшего футболиста сезона – им стал нападающий «Баварии» Роберт Левандовски.

Согласно опросу Союза футболистов Германии, поляк набрал 40,2% голосов.

Второе место занял полузащитник «Боруссии» (Дортмунд) Джейдон Санчо (13,9%), третье – еще один игрок «Баварии» Джошуа Киммо (7,2%).

Лучшим новичком чемпионата Германии стал одноклубник Левандовски и Киммиха Альфонсо Дэвис, а наставник баварцев Ханс-Дитер Флик назван лучшим тренером сезона.

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Тэги: футбол, Германия, Роберт Левандовски

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