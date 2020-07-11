ВОЗ заявила о новом рекорде заболеваемости COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о новом рекордном всплеске заболеваемости COVID-19 за прошедшие сутки.

Так, по данным за прошедшие сутки, с четверга на пятницу, количество новых выявленных больных достигла 228 102 случаев. При этом наибольший всплеск наблюдался в США, Бразилии, Индии и Южной Африке. Предыдущий рекордный показатель зафиксирован 4 июля – 212 326 случаев.

Всего, по данным ВОЗ, общее количество подтвержденных случаев в мире в пятницу достигла 12 102 000. При этом более 551 000 человек умерли, более чем 6 700 000 выздоровели.

Напомним, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреесус заявил в конце июня, что пандемия COVID-19 в мире продолжается уже полгода и до ее завершения еще далеко.

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