ВОЗ заявила о новом рекорде заболеваемости COVID-19
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о новом рекордном всплеске заболеваемости COVID-19 за прошедшие сутки.
Так, по данным за прошедшие сутки, с четверга на пятницу, количество новых выявленных больных достигла 228 102 случаев. При этом наибольший всплеск наблюдался в США, Бразилии, Индии и Южной Африке. Предыдущий рекордный показатель зафиксирован 4 июля – 212 326 случаев.
Всего, по данным ВОЗ, общее количество подтвержденных случаев в мире в пятницу достигла 12 102 000. При этом более 551 000 человек умерли, более чем 6 700 000 выздоровели.
Напомним, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреесус заявил в конце июня, что пандемия COVID-19 в мире продолжается уже полгода и до ее завершения еще далеко.
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По состоянию на 9 июня в мире зарегистрировали 213 279 заражений коронавирусом в сутки – это рекорд. Общее количество инфицированных превысило 12 млн человек.
2 июля в США было выявлено 54 879 новых случая заражения коронавирусом. Это число стало рекордным за сутки.
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус говорит, что «пандемия на глобальном уровне набирает темп».