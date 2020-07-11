Как подключить услугу «Автоматическое начисление пенсий»

В Украине с 1 июля 2020 года запустили услугу автоматического назначения пенсий по возрасту. Эта услуга позволяет избежать личного посещения Пенсионного фонда Украины и заранее подготовить необходимые документы для начисления пенсии.

Что означает автоматическое начисление пенсии?

Автоматическое начисление пенсии не означает, что когда человек достигнет пенсионного возраста, ему просто начнут выплачивать пенсию. Все же придется немного напрячься.

Сервис предоставляется Пенсионным фондом Украины и позволяет получить всю необходимую для назначения пенсии информацию заранее и провести проверку имеющихся данных в ПФУ. То есть человек сможет передать все данные о себе онлайн, а не ходить в районное управление Пенсионного фонда для оформления пенсии.

Услуга предоставляется через веб-портал, но понадобится квалифицированная электронная подпись (КЭП).

Как получить электронную подпись?

Если у вас нет электронной подписи, ее можно получить в аккредитованных центрах сертификации ключей (АЦСК).

Например, в АЦСК ПриватБанка, УкрСиббанка, Сбербанка, Государственной фискальной службы, Государственного предприятия «ДіЯ» и других. Полный перечень АЦСК доступен на ресурсе «Центральный удостоверяющий орган».

Что нужно сделать для автоматического начисления пенсии?

Чтобы человек, который еще не является пенсионером, мог заблаговременно оформить все необходимые документы для начисления пенсии, надо сначала зарегистрироваться на веб-портале Пенсионного фонда. Для этого понадобится электронная подпись.

Затем необходимо заполнить анкету-заявление. При заполнении заявления можно выбрать способ информирования об этапах ее обработки.

Также вы можете указать в заявлении, хотите ли получить электронное пенсионное удостоверение (ЭПП) или бумажное пенсионное удостоверение (БПП). Если вы хотите иметь пенсионное удостоверение и в бумажном, и в электронном виде, следует одновременно заполнить два заявления в ПФУ.

Затем надо добавить скан-копии документов, которые являются обязательными для заявления, и дополнительно тех документов, которые пользователь считает необходимым. Например, это могут быть документы, подтверждающие право на доплаты и льготы.

Когда заявление будет сформировано, его следует заверить электронной подписью и направить ее в орган ПФ.

Как узнать, что пенсия будет начислена автоматически?

После обработки анкеты-заявления пользователь получит уведомление об автоматическом назначении и размере пенсии с помощью СМС, посредством веб-портала и через мобильное приложение.

Сроки обработки заявления можно уточнить в Пенсионном фонде или указать в заявлении, что вы хотите получать в электронном виде информацию об этапах обработки документов.

Пенсию начнут выплачивать после достижения лицом пенсионного возраста.