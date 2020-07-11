ЕС и США раскритиковали Турцию за решение превратить собор Святой Софии в мечеть

Верховный представитель ЕС по внешней политике Хосеп Боррель во время выступления в Брюсселе назвал решение турецкой Госсовета «достойным сожаления».

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Хосеп Боррель во время выступления в Брюсселе 10 июля назвал решение турецкой Госсовета «достойным сожаления».

Президент Греции Екатерина Сакелларопулу считает, что это «крайне провокационный акт, направленный против мирового сообщества». По ее словам, этот шаг «жестоко оскорбляет историческую память, подрывает ценность терпимости и отравляет отношения Турции со всем миром».

Против превращения собора в мечеть выступили также власти Кипра, госсекретарь США Майк Помпео.

Пресс-секретарь Госдепартамента США Морган Ортагус отметила, что здание является важной частью объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Она подчеркнула, что США «с нетерпением ожидают услышать» о планах Стамбула по дальнейшему управлению собором в целях обеспечения его беспрепятственной доступности для всех.

Дискуссия о будущем храма Святой Софии в Стамбуле началась после того, как 29 мая, в очередную годовщину падения Константинополя, в нем состоялось чтение Корана.

Через неделю президент Турции Реджеп Эрдоган поручил изучить возможность преобразования собора в мечеть.

Собор Святой Софии был построен в 537 году. Это был самый большой храм в христианском мире. Во времена Османской империи собор превратили в мечеть. Музейный статус храм получил в 1934 году по инициативе первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка.

С 1985 года собор включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В организации заявили, что «глубоко сожалеют» о решении Турции, и констатировали, что с ними об этом никто не советовался.

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