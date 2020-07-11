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Главная » Украина » Политика
19:59 11 Июля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Зеленский положительно оценил борьбу с COVID-19 в Украине

Уже второй день подряд количество выздоровевших от коронавирусной инфекции значительно превышает количество заболевших.

Текущая динамика заболеваемости коронавирусом в Украине подтверждает правильность действий власти и принимаемых противоэпидемических мер. Об этом в субботу, 11 июля, заявил президент Владимир Зеленский на совещании с представителями правительства и силовых ведомств.

«Мы пришли к моменту, когда выздоравливает больше людей, чем заражается. Это видно и по отчетам каждой из служб. Это означает, что наши скоординированные действия были правильными и украинцы прислушались к рекомендациям властей», – сказал он.

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Тэги: зеленский, covid-19

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