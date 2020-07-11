СБУ разоблачила незаконную добычу нефти на Прикарпатье

Совместное предприятие без необходимых разрешений и без уплаты сборов наладило добычу нефти из скважины госфонда.

Незаконную добычу нефти из государственной скважины в Долинском районе Ивано-Франковской области блокировали сотрудники СБУ. Об этом в субботу, 11 июля, сообщил пресс-центр СБУ.

По его данным, совместное предприятие с иностранными инвестициями без необходимых разрешений и без уплаты сборов наладило добычу нефти из скважины государственного фонда.

Коммерсанты успели добыть нефти более чем 1 млн грн по рыночным ценам и продать ее на нефтеперерабатывающие заводы на востоке Украины.

По предварительной версии следствия, предприниматели получили доступ к добыче при содействии руководства одного из государственных учреждений Ивано-Франковска, на балансе которого находилась скважина.

По данным СБУ, в дальнейшем коммерсанты планировали начать нелегальную добычу и на других скважинах. В ходе санкционированных обысков силовики изъяли 40 тонн нефти, документы, черновые записи, печати, компьютерную технику, мобильные телефоны и наличные в сумме почти 130 тыс. грн.

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