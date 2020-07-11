СБУ разоблачила незаконную добычу нефти на Прикарпатье
Совместное предприятие без необходимых разрешений и без уплаты сборов наладило добычу нефти из скважины госфонда.
Незаконную добычу нефти из государственной скважины в Долинском районе Ивано-Франковской области блокировали сотрудники СБУ. Об этом в субботу, 11 июля, сообщил пресс-центр СБУ.
По его данным, совместное предприятие с иностранными инвестициями без необходимых разрешений и без уплаты сборов наладило добычу нефти из скважины государственного фонда.
Коммерсанты успели добыть нефти более чем 1 млн грн по рыночным ценам и продать ее на нефтеперерабатывающие заводы на востоке Украины.
По предварительной версии следствия, предприниматели получили доступ к добыче при содействии руководства одного из государственных учреждений Ивано-Франковска, на балансе которого находилась скважина.
По данным СБУ, в дальнейшем коммерсанты планировали начать нелегальную добычу и на других скважинах. В ходе санкционированных обысков силовики изъяли 40 тонн нефти, документы, черновые записи, печати, компьютерную технику, мобильные телефоны и наличные в сумме почти 130 тыс. грн.
Новости по теме
Злоумышленники распространяли материалы с призывами к свержению конституционного строя, насильственной федерализации и создание фейковой «ЗНР».
Основной вопрос повестки дня – продление действующей квоты по сокращению добычи нефти еще минимум на месяц.
Контролируемый бизнесменом Коломойским монополист в сфере нефтедобычи – «Укрнафта» – задолжала бюджету свыше 30 млрд грн и хронически снижает добычу, несмотря на рыночное ценообразование на нефть.