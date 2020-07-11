В России через 60 лет выяснили причину гибели группы туристов Игоря Дятлова
Все телесные повреждения погибших туристов характерны для телесных повреждений групп туристов-альпинистов, попавших в лавину.
Причиной гибели группы из девяти туристов (группа Игоря Дятлова) в Свердловской области в 1959 году стал сход снежной лавины. Об этом в субботу, 11 июля, сообщил заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков на пресс-конференции в Москве.
«Все телесные повреждения погибших туристов характерны для телесных повреждений групп туристов-альпинистов, которые попадают в лавину», – сказал он.
По словам Курьякова, в ходе проверки был проведен сравнительный анализ травм всех туристов. Все они, кроме Александра Золотарева, Людмилы Дубининой и Николая Тибо-Бриньоля, погибли от переохлаждения. Так, Курьяков отметил, что у Золотарева были сломаны ребра.
«Если сверху, со всех сторон, давил снег (три-четыре метра снега, это примерно полтонны снега), то телесные повреждения должны быть с обратной стороны. Вот они с обратной стороны у всех и были», – отметил представитель Генпрокуратуры. По его словам, это позволило сделать вывод, что травмы причинены давлением обтекающей силы.
«С точки зрения государственного органа, проверка завершена, к выводам она пришла, и по этим выводам приняты меры. Формально это финал. Вопрос закрыт», – заявил представитель Генпрокуратуры.
Уральский федеральный университет рекомендовал туристам отказаться от экспедиций на перевал Дятлова. «Учитывая результаты экспертизы, возможную опасность склона и климатические особенности местности, университет рекомендует туристам воздержаться от походов к обследованной территории», – заявили в вузе.
Перевалом Дятлова называют место гибели туристической группы в окрестностях горы Отортен на Северном Урале в феврале 1959 года. Тогда при невыясненных обстоятельствах погибли девять лыжников турклуба Уральского политехнического института: пять студентов, три инженера и инструктор турбазы. Руководителем группы был студент пятого курса Игорь Дятлов.
Согласно официальным данным судмедэкспертизы, большинство туристов замерзли, но у некоторых были обнаружены серьезные травмы, которые стали причиной смерти.
Отрабатывались различные версии происшествия, в том числе обрушение снега на палатку, нападение беглых заключенных, гибель от рук коренных жителей, ссора между туристами.
Отсутствие в постановлении о закрытии уголовного дела 1959 года точной причины смерти туристов, найденные на некоторых образцах их одежды следы радиации, рассказы манси об «огненных шарах» в небе в феврале 1959 года, слухи о секретности дела — все это привело к большому числу домыслов о гибели группы.
Авторы документального фильма, показанного в 2014 году на телеканале Discovery Channel, предположили, что туристов убил снежный человек.
Частично по мотивам происшествия в 2013 году снят фильм-триллер американского режиссера Ренни Харлина Тайна перевала Дятлова.
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