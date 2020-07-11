Шахтеры завершили митинг у офиса Зеленского
Согласно достигнутым договоренностям, по поручению президента будет восстановлена работа угледобывающих предприятий, находящихся в режиме простоя.
Шахтерская акция протеста возле офиса президента в Киеве прекращена. Об этом в субботу, 11 июля, сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец в соцсети.
По его словам, двенадцатого дня Всеукраинской бессрочной акции протеста под стенами офиса президента не будет.
«Шахтеры государственных шахт, горняки Доброполья сегодня возвращаются домой с гарантиями от медиатора процесса переговоров между властью и участниками энергорынка», – сообщил Волынец.
Он также отметил, что согласно достигнутым договоренностям, по поручению президента будет восстановлена работа угледобывающих предприятий, находящихся в режиме простоя.
«С понедельника к работе возвращаются рабочие Добропольеуголь», – уточнил Волынец.
Новости по теме
В Киев уже выехали горняки предприятий Мирноградуголь, Добропольеуголь, Селидовуголь, отметил Михаил Волынец.
Работники шахты устроили акцию протеста и написали обращение к новому главе правительства.
Президент утвердил внесенные парламентом изменения в государственный бюджет на текущий год.