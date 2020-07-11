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23:03 11 Июля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Шахтеры завершили митинг у офиса Зеленского

Согласно достигнутым договоренностям, по поручению президента будет восстановлена работа угледобывающих предприятий, находящихся в режиме простоя.

Шахтерская акция протеста возле офиса президента в Киеве прекращена. Об этом в субботу, 11 июля, сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец в соцсети.

По его словам, двенадцатого дня Всеукраинской бессрочной акции протеста под стенами офиса президента не будет.

«Шахтеры государственных шахт, горняки Доброполья сегодня возвращаются домой с гарантиями от медиатора процесса переговоров между властью и участниками энергорынка», – сообщил Волынец.

Он также отметил, что согласно достигнутым договоренностям, по поручению президента будет восстановлена работа угледобывающих предприятий, находящихся в режиме простоя.

«С понедельника к работе возвращаются рабочие Добропольеуголь», – уточнил Волынец.

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Тэги: митинг, шахтеры, зеленский

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