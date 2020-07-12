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10:02 12 Июля 2020 Просмотров 20   КомментариевКомментарии

Вирусолог из Китая, сбежавшая в США, рассказала правду о коронавирусе

Доктор Ли-Мэн Янь в интервью Fox News рассказала о сокрытии властями Китая правды об опасности коронавируса.

28 апреля она села на рейс авиакомпании Cathay Pacific и улетела в США. Врач из Гонконгской школы общественного здравоохранения, специализировавшаяся в области вирусологии и иммунологии, тщательно подготовила свой побег, потому что она знала: если бы ее поймали, она могла оказаться в тюрьме или, что еще хуже, бесследно «исчезнуть», сообщает Fox News.

Доктор утверждает, что власти Китая знали о новом коронавирусе задолго до того, как заявили об этом.

Она также пояснила, что ее руководители, известные эксперты в этой области, игнорировали проводимые ею в начале пандемии исследования, которые, по ее мнению, могли бы спасти жизни.

Вирусолог заявила, что один из ее друзей, ученый из Центра по контролю и профилактике заболеваний в Китае, знал о передаче от человека человеку задолго до того, как Китай или ВОЗ признали, что такое распространение возможно. По ее словам, она рассказала о некоторых своих открытиях научному руководителю, однако «он только кивнул».

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Тэги: Китай, коронавирус

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