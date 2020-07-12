Украинцам запретили въезд в Венгрию

Украинцы теперь не смогут попасть в Венгрию, поскольку правительство страны внесло Украину в «красный список».

В Венгрии усиливают карантин из-за нескольких новых вспышек коронавируса, введенные ограничения касаются и украинцев. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Так, Венгрия вводит обязательную проверку на границах состояния здоровья своих граждан, которые возвращаются из стран «желтой» и «красной» зон. Этим гражданам, всем без исключения, придется проходить двухнедельную самоизоляцию. Карантина можно избежать, имея два негативных теста, сделанные в последние пять дней.

Пройти обязательную самоизоляцию должны и иностранцы, которые прибывают в Венгрию из «желтой зоны», а вот иностранцы из «красной зоны» в страну попасть не смогут.

Поскольку венгерские власти внесли Украину в «красный» список, то украинцы теперь не смогут попасть в Венгрию.

При этом ограничения не распространяются на иностранцев, пересекающих Венгрию транзитом, а также работников транспортной отрасли и представителей бизнеса, которые едут в командировку, но их состояние здоровья буду проверять.

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