Украинцам запретили въезд в Венгрию
Украинцы теперь не смогут попасть в Венгрию, поскольку правительство страны внесло Украину в «красный список».
В Венгрии усиливают карантин из-за нескольких новых вспышек коронавируса, введенные ограничения касаются и украинцев. Об этом сообщает Deutsche Welle.
Так, Венгрия вводит обязательную проверку на границах состояния здоровья своих граждан, которые возвращаются из стран «желтой» и «красной» зон. Этим гражданам, всем без исключения, придется проходить двухнедельную самоизоляцию. Карантина можно избежать, имея два негативных теста, сделанные в последние пять дней.
Пройти обязательную самоизоляцию должны и иностранцы, которые прибывают в Венгрию из «желтой зоны», а вот иностранцы из «красной зоны» в страну попасть не смогут.
Поскольку венгерские власти внесли Украину в «красный» список, то украинцы теперь не смогут попасть в Венгрию.
При этом ограничения не распространяются на иностранцев, пересекающих Венгрию транзитом, а также работников транспортной отрасли и представителей бизнеса, которые едут в командировку, но их состояние здоровья буду проверять.
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Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.