Отношения РФ и Украины испортились не из-за Крыма – Путин

Также глава Кремля Владимир Путин отметил, что в Украине произошел «государственный переворот и захват власти».

Российский президент Владимир Путин не связывает ухудшение отношений Украины и РФ с аннексией Крыма. Об этом заявил в интервью одному из российских телеканалов, пишет РБК.

Путин утверждает, что ухудшение отношений Москвы и Киева «в принципе не связано» с присоединением Крыма к России.

В Украине, по словам главы Кремля, произошел «государственный переворот и захват власти», и с тех пор взгляды руководства двух стран стали «диаметрально противоположными».

«С этого момента мы с ними разошлись», — сказал лидер РФ.

Только после этого полуостров вошел в состав России, добавил он.

В то же время, говоря о негативе в отношениях двух стран, Путин предположил, что «эта пена рано или поздно схлынет».

Тэги: Россия, Путин, крым