Отношения РФ и Украины испортились не из-за Крыма – Путин
Также глава Кремля Владимир Путин отметил, что в Украине произошел «государственный переворот и захват власти».
Российский президент Владимир Путин не связывает ухудшение отношений Украины и РФ с аннексией Крыма. Об этом заявил в интервью одному из российских телеканалов, пишет РБК.
Путин утверждает, что ухудшение отношений Москвы и Киева «в принципе не связано» с присоединением Крыма к России.
В Украине, по словам главы Кремля, произошел «государственный переворот и захват власти», и с тех пор взгляды руководства двух стран стали «диаметрально противоположными».
«С этого момента мы с ними разошлись», — сказал лидер РФ.
Только после этого полуостров вошел в состав России, добавил он.
В то же время, говоря о негативе в отношениях двух стран, Путин предположил, что «эта пена рано или поздно схлынет».
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