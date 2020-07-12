Кремль упрекает украинские власти в бездействии по Донбассу
Представители украинского руководства все чаще и более настойчиво говорят о том, что Минские договоренности нужно менять, отметил Дмитрий Песков.
Официальный Киев как ничего не делал, так и не делает для урегулирования ситуации на Донбассе. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу Россия-1, обнародованном в воскресенье, 12 июля.
Он отметил, что представители украинского руководства все чаще и более настойчиво говорят о том, что Минские договоренности нужно менять.
«Означает ли это официальный выход Киева из минского комплекса мер или не означает, мы пока не знаем», – отметил представитель Песков, уточнив, что «каких-то опровержений этих тезисов пока не последовало». Поэтому остается «огромное количество вопросов».
На вопрос, готова ли Россия к выходу Украины из Минских соглашений, Песков ответил: «В данном случае насильно мил не будешь». Но подобный шаг Украины «очевидно не понравится ни Берлину, ни Парижу, ни Москве».
Если такое произойдет, «мы лишимся какой-либо базы, на основе которой выстраиваем переговорный процесс», и создать новую базу в виде нового документа «будет чрезвычайно сложно», пояснил пресс-секретарь президента.
«Для выработки какого-либо альтернативного документа будет необходим будет диалог с представителями самопровозглашенных республик, – добавил он. – А тот же Киев напрочь отказывается от этого диалога. Таким образом получается какой-то замкнутый круг».
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