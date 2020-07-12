Верховная Рада пока не планирует идти на каникулы – нардепы хотят провести несколько внеочередных заседаний для принятия ряда неотложных законопроектов.

Об этом сообщает телеканал «Украина 24″ со ссылкой на нардепа от партии «Слуга народа» Александра Качуру.

«Договорились, что во время летнего периода наша работа не будет прекращаться. Мы будем собираться в связи с накоплением необходимых для принятия законопроектов, социальных законопроектов, антикоронавирусных законопроектов – будем собираться минимум 3-5 раз в межсессионный период», – сказал Качура.

По словам Качуры, в ближайшее время, скорее всего, будет два внеочередных заседания Рады: одно состоится по требованию президента, а другое – по требованию народных депутатов.

Качура отметил, что подписи уже собрали, о заседании объявят отдельно.

Нардеп добавил, что его профильный парламентский комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства принял решение работать в межсессионный период в обычном режиме, поскольку есть много вопросов, которые нужно решить перед местными выборами и т.п.

Председатель парламента Дмитрий Разумков подписал распоряжение о проведении внеочередного заседания Рады 13 июля.